У США створені льодяники проти карієсу

Мікробіолог Веньюань Ші з каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) створив унікальну формулу льодяників, які не тільки не шкідливі, але навіть корисні для зубів і порожнини рота.

Нові льодяники зі смаком апельсина Dr. John`s Herbal Candy містять натуральні компоненти, які вбивають бактерії, що викликають карієс (Streptococcus mutans і інші), при цьому не страждають бактерії порожнини рота, які вважаються корисними.

Провівши 50 тисяч експериментів з 2 тисячами традиційних китайських лікарських трав, учений відшукав потрібні йому для розробки речовини, які зберігалися в корені лакріци.

Протикарієсну добавку в цукерки Ші розробив і створив у своїй лабораторії Shі Lab, а от випуск формули трав`яних льодяників Herbal Lollіpop допоможе американська компанія C3 Jіan.

Мікробіолог Веньюань Ші займається аналізом мікрофлори порожнини рота, де живе 700 видів бактерій, з яких багато хто необхідні організму. Однак, традиційні антибактеріальні засоби, як правило, знищують всі підряд. Тому вченим і були створені насолоди, що дозволяють ефективно й безболісно позбудеться від шкідливих бактерій у порожнині рота.

У цей час фахівець почав випробування довгострокової дії Dr. John`s Herbal Candy на 2 тисячах дітей. Передбачається, що льодяники, що не викликають руйнування емалі, при регулярному вживанні зменшать захворюваність на карієс як у дітей, так і в дорослих.

korrespondent.net