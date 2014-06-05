В Україні цього року через кишкові інфекції постраждали 200 дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це сказав начальник Відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександр Заїка під час прес-конференції, присвяченій попередженню розпалу інфекційних захворювань та харчових отруєнь в літній період.

За його словами, це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також, сказав він, збільшилась кількість спалахів і в організованих дитячих колективах та побуті, кількість спалахів, які пов’язані з реалізацією харчових продуктів в закладах громадського харчування.

Основними причинами цих спалахів Заїка назвав грубе порушення власниками чи керівниками закладів вимог санітарного законодавства, недотримання працівниками правил особистої гігієни, порушення технології приготування їжі, зберігання харчових продуктів без належного температурного режиму, порушення термінів та порядку проходження періодичних медичних оглядів.