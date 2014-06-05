Міжнародні експерти братимуть участь у розробці реформ в українській медицині

Розробка реформ у медичній галузі України відбуватиметься за участю міжнародних експертів.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це була досягнута домовленість під час зустрічі заступника міністра охорони здоров’я України Наталі Лісневської з виконавчим директором Міжнародного фонду «Відродження» Євгеном Бистрицьким та директором Програми «Євразія» Сабін Фрейзер.

За словами Фрейзер, створення стратегічної групи політичного консультування нового Уряду України у питаннях розробки й впровадження економічних реформ в країні ініціював засновник мережі Фундацій Відкритого Суспільства Джорж Сорос.

«Саме тому ми, керівники організацій, що входять до цієї мережі, проводимо сьогодні активну підготовчу роботу для реалізації ідеї пана Сороса», - зазначила Фрейзер.

Вона висловила переконання, що глобальні економічні перетворення в Україні мають включати в себе й такі соціально важливі сфери як охорона здоров’я та освіта. Цим й пояснюється пропозиція з боку міжнародних неурядових організацій створити при відповідних міністерствах консультаційні підгрупи, які б займалися підготовкою пропозицій з реформування в окремо взятих галузях.

«До складу цих підгруп входитимуть українські експерти та фахівці. Нашим же завданням буде залучення міжнародних експертів, знання та досвід яких знадобляться для оцінки пропозицій, що будуть виникати в процесі розробки реформ», - зазначила Фрейзер.

Заступник міністра охорони здоров’я України Наталя Лісневська повідомила про те, що днями оприлюднена Концепція нової системи охорони здоров’я для її громадського обговорення.

«Ця Концепція передбачає комплексне реформування української системи охорони здоров’я. Ми маємо вивчити та системазувати досвід реформування охорони здоров’я у пілотних регіонах для того, щоб врахувати помилки та наслідувати позитивні приклади», - сказала Лісневська.

Сторони обговорили технічну складову реалізації зазначеної ініціативи й домовилися з наступного місяця розпочати роботу щодо її впровадження. Результатом чого має стати план реформ системи охорони здоров’я України, який буде невід’ємною частиною глобального, всеохоплюючого плану реформ українського Уряду.