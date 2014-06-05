Чим корисна полуниця

Краще вживати полуницю з вершками, сметаною або сиром - звичайно ж, якщо вас не турбує надмірна вага. Жири кисломолочних продуктів дбайливо обволікають стінки кишечника, тим самим пом'якшують подразнюючу дію полуниці. Якщо кишкових розладів немає, можна їсти полуницю і зі свіжим молоком.

Полуницю не варто їсти з цукром. Їжте полуницю окремо від будь-якої іншої їжі, після прийому перших і других страв, ягода здатна викликати бродіння в шлунку. Між іншим, всі ягоди і фрукти слід їсти окремо від іншої їжі.

Вкрай корисна садова полуниця тим, кому необхідно зміцнити імунітет. Дослідження показали, що складові полуниці знижують ризики різних захворювань для курців, і для любителів інших видів шкідливих «звичок».

До того ж полуниця володіє ще однією важливою властивістю - низькою калорійністю. Адже на 100 грам ягід припадає всього 30 ккал, а разом з цим продукт дуже солодкий, смачний і соковитий. Полуниця багата на сахарозу, але найбільше в ній фруктози. Жиру практично не має, переважають лише вуглеводи.