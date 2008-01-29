Новий метод від безпліддя

Британські лікарі винайшли метод, що дозволяє вирощувати людські яйцеклітини в умовах лабораторії із зразків яєчників, що є серйозним відкриттям в лікуванні безпліддя. Процедуру випробували в двох британських клініках по лікуванню безпліддя.

Процедура полягає у тому, що у пацієнтки відбирають зразки тканин яєчника і зберігання до того часу, поки жінка захоче завести дитину. Це дозволяє жінкам відкласти материнство на роки. Також цей метод усуває різні ризики для здоров`я, пов`язані з іншими методами штучного запліднення.

Незрілі яйцеклітини за допомогою гормональних препаратів доводять до зрілості і використовують для штучного запліднення. Метод дозволить пацієнткам уникнути щоденного введення гормональних препаратів для стимуляції овуляції. Гормональні препарати у свою чергу можуть викликати сильні ускладнення і в деяких випадках навіть до фатального результату при синдромі гіперстимуляції.

Лікарі одного з центрів лікування безпліддя в Лондоні, що працюють над новим методом, заявляють, що різні елементи даного методу вже використовуються, але на те, щоб виконати весь процес потрібен час.

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