Правила безпечного харчування влітку

За словами головного позаштатного інфекціоніста МОЗ України Ольги Голубовської, основним правилом убезпечення від інфекційних захворювань влітку є регулювання питного режиму, особливо у дітей, які гірше переносять втрату води. Воду варто пити лише кип’ячену, не залишати воду в пляшках відкритою, уникати вживання в відкритих водойм та водогонів. Варто вживати не менше 2-3 л рідини на добу, хоча вживання кількості води є суто індивідуальним і залежить від способу життя людини, фізичної активності, кліматичних умов тощо.

Для того, щоб застерегти себе та родину від кишкових отруєнь та токсикоінфекцій, Ольга Голубовська рекомендує дотримуватись основних правил безпечного харчування. Це - створення належних умов зберігання продуктів, піддавати гарячі страви з м'яса та риби ретельній термообробці, споживати лише свіжі та вимиті фрукти та молочні продукти, а також не купувати продукти харчування, у місцях стихійної торгівлі. А головне - забезпечити чистоту всього, що має відношення до їжі і напоїв, починаючи з рук і завершуючи кухонним обладнанням.

Серед потенційно небезпечних продуктів, вживання яких варто обмежити в літній період, фахівець назвала сирі яйця, молочні та кисломолочні продукти, а людям, які мають хронічні гастроентерологічні захворювання, варто утримуватися від вживання солі, насичених жирів та цукру.