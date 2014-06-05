Основною причиною «діареї туристів» є бактеріальні ентеропатогени

Як зазначила головний позаштатний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська, у зв’язку з посиленням міграційних процесів, особливо під час літнього відпускного періоду, актуальним стало поняття «діарея туристів», основною причиною яких у 80% випадків є бактеріальні ентеропатогени. Ризик виникнення діареї під час поїздки за кордон є неоднозначним: наприклад, у країни Європи та Північної Америки він не перевищує 5%, а от в країни Латинської Америки, Африки та Азії – збільшується до 20-75%.

Читайте такожПравила безпечного харчування влітку

Враховуючи це, фахівець рекомендує завжди мати в аптечці оральні регідратаційні суміші, антибактеріальні та протипротозойні препарати, а також сорбенти (краще гелієві). Якщо виникла ситуація, коли дані ліки не доступні, варто самому зробити регідратаційну суміш (6 чайних ложок цукру та одна чайна ложка солі на 1 літр води) та вжити неї.

У будь-якому разі, зазначає Ольга Голубовська, лікування необхідно проводити з урахуванням особливостей тієї країни, звідки приїхав хворий. Тому при перших симптомах отруєння чи інфекційних захворювань необхідно термінового звернутися до лікаря.