Лікувальні властивості руколи

Рукола сприятливо впливає на шлунково-кишковий тракт і процеси травлення завдяки біологічно активним речовинам. Рукола має відхаркувальний та сечогінний ефект. Активно бореться з хвороботворними вірусами і бактеріями, підвищує рівень гемоглобіну в крові, має зміцнювальний вплив на імунну систему, знижує цукор у крові, регулює водно-сольовий обмін і є профілактичним засобом від онкологічних захворювань. Також руколу рекомендується вживати хворим з венозною хворобою і людям з підвищеним тиском.

Вітамін К у салаті допомагає при загоєнні ран, оскільки підвищує згортання крові.

Рукола є відмінним дієтичним засобом. Крім того. що вона малокалорійна і має добрий вплив на обмін речовин організму, вона містить безліч речовин, які допомагають людям, що сидять на дієті і обмежують себе у багатьох необхідних організму продуктах, не втрачати свою енергію і працездатність. У руколі міститься багато клітковини, яка надає людині відчуття ситості.

Цей салат володіє безліччю лікувальних властивостей. Він незамінний для тих, хто страждає на виразку шлунка або гастрит. В Америці гастроентерологи винайшли цікавий і дієвий спосіб лікування виразкових захворювань, заснований на вживанні рукколи. Адже вона захищає шлункові стінки і зміцнює їх.

Рукола - низькокалорійна. На 100 грам руколи доводиться всього 25 ккал.