Що можна та не можна вагітним

Коли настає бажана вагітність, жінка відразу ж починає турбуватися про здоров'я малюка. Що можна з'їсти, а чого не можна, що можна робити, а від чого краще відмовитися. Якщо ти в цікавому положенні, то приготуйся до потоку порад від багатьох доброзичливців. Але давай розберемося з найпоширенішими рекомендаціями, пише lady.tochka.net.

Акцент на харчування

Напевно, ти вже знаєш, що не можна вагітним вживати алкоголь, міцну каву і чай, продукти з великим вмістом барвників, консервантів та інших харчових добавок. Бажано на цей час (а то й на все життя) перейти на здорове харчування. Вживай побільше овочів і фруктів, не обов'язково дорогих заморських, краще за все тих, які ростуть у твоєму регіоні. Включи у свій раціон рибу, морепродукти, яловичину. Пий багато рідини - чистої води, свіжих соків, молока, кефіру. Будь обережна з трав'яними відварами, адже не кожна трава тобі зараз корисна. Відмовся від ромашки, калини, календули, вони підвищують тонус матки і можуть викликати кровотечу.

Перукарні пристрасті

Народна мудрість говорить, що не можна вагітним стригтися, фарбувати волосся і вії. Останні дослідження не знайшли будь-якого зв'язку між маніпуляціями на голові зі станом малюка. Звичайно, від фарбування волосся та хімічної завивки бажано відмовитися, адже немає для чого дитині труїтися шкідливими випарами ще в утробі. А ось підрізати кінчики або чубок цілком припустимо: недоглянута зачіска тільки істотно зіпсує майбутній матусі настрій. Мінімальна кількість косметики на обличчі також не зашкодить плоду, хоча бабуся може тобі розповісти, що дитинка від цього може народитися некрасивою.

Заборонені заняття

Що не можна вагітним іще? Наші бабусі та прабабусі свято вірять, що не можна займатися рукоділлям, розвішувати випрану білизну, переглядати потворне і сумне, займатися важкою працею. Сучасна наука частково розвінчує ці міфи. Про рукоділля: можна, але не довго, адже напружена поза призводить до погіршення кровотоку, а внаслідок цього малюк отримує менше кисню і поживних речовин. Тягнутися до білизняного шнура можна, головне, не перетрудитися. І якщо відчуваєш напругу або біль, то слід відразу зупинитися. Ну а з приводу сумного або страшного, то тут зв'язок такий: вони викликають негативні емоції, а це позначається на самопочутті дитини. Тому займайся тим, що тобі подобається, гуляй на свіжому повітрі і насолоджуйся найкращим моментом у твоєму житті.