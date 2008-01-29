Хто може в Україні отримувати ліки пільгово

Відповідно до законодавства, існують певні категорії громадян, в яких пільги на отримання ліків коливаються в межах від 50% чи 100%, залежно від категорії. Про це повідомив заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Костянтин Косяченко.

До цих категорій відносяться інваліди, ветерани Великої вітчизняної війни, немовлята, й інші. Але тут часто виникають проблеми, оскільки компенсації цим категоріям громадян сплачуються із місцевих бюджетів. «Тобто, якщо немає коштів у місцевому бюджеті, то, безумовно, будуть виникати проблеми з отриманням ліків за пільговими рецептами», – підкреслив він.

Заступник голови Державної служби лікарських засобів розповів, що існують також пільгові категорії громадян, які підпадають під державні програми як, наприклад, хворі на цукровий діабет, ВІЛ-СНІД, туберкульоз. Такі хворі лікуються безкоштовно.

На думку К.Косяченка, забезпечити населення якісним медичним обслуговуванням можливо завдяки запровадженню страхової медицини. Але це принесе позитивний результат лише в тому разі, якщо усі будуть сплачувати обов’язкову соціальну медичну страховку. «Таким чином, хворі будуть отримувати лікування, а здорові будуть платити, – зауважив один із керівників урядового органу. – Прийде час, і з віком, коли людина частіше хворіє, вона також буде отримувати свою частку від цього медичного страхування».

К.Косяченко підкреслив, що дуже важливим в цьому плані є те, в якому вигляді буде прийнятий Закон про медичне страхування. Він впевнений, що, коли в Законі буде прописана норма, що сплату страховок бере на себе роботодавець, то запровадження медичного страхування не ляже занадто важким тягарем на плечі звичайних громадян. «Іншого механізму, ніж медичне страхування, в світі досі не придумали. Ніякі, навіть дуже розвинуті держави, не беруть на себе повністю лікування своїх громадян. Тому єдиний спосіб отримати гарантоване якісне медичне обслуговування – це запровадження обов’язкового медичного страхування», – зауважив заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення.