У Комітеті ВР з питань охорони здоров'я не бачать підстав для звільнення міністра Мусія

Перший заступник голови парламентського Комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від “Батьківщини” Роман Ілик заявляє про відсутність підстав для звільнення міністра охорони здоров'я України Олега Мусія.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам Ілик сказав, що сьогодні на засіданні комітету розглядався проект постанови щодо звільнення Мусія.

У цьому проекті постанови, зазначив він, головною підставою для звільнення називають нібито рейдерське захоплення заводу з виробництва інсулінів “Індар”, а також якісь нібито особисті інтереси міністра у цьому питанні.

За словами Ілика, Мусій надав пояснення з цього питання. “Міністерство ставило перед собою завдання відновити контроль за діяльністю підприємства, враховуючи те, що, за словами міністра, 71% акцій підприємства належать державі. Тобто контрольну функцію може здійснювати безпосередньо Міністерство охорони здоров'я”.

Як сказав Ілик, МОЗ планувало змінити керівника установи і провести там аудит, проте зробити це не вдалося з різних причин, керівник підприємства не змінений, що унеможливило проведення перевірки. “Натомість той керівник, який є, не дає можливості провести збори акціонерів”, - додав депутат.

Він підкреслив, що “підстав для звільнення, відповідно до цієї постанови, на сьогодні не вбачається”.

Водночас, повідомив Ілик, під час засідання комітету до міністра виникла низка питань, зокрема щодо його діяльності на посаді протягом перших 100 днів, а також стратегії МОЗ щодо розвитку охорони здоров'я в країні.

Планується, що на наступному засіданні комітету міністр викладе відповідну стратегію, прозвітує за перші 100 днів, окреслить стратегію розвитку сфери охорони здоров'я. Крім того, додав Ілик, не виключено, що відповідна доповідь міністра прозвучить і в сесійній залі ВР.

Таким чином, зазначив Ілик, комітет ухвалив рішення заслухати міністра, а потім приймати рішення щодо відповідного проекту постанови.