Фонд «Розвиток України» евакуював із зони конфліктів близько 1,5 тис. осіб – Заболотний

Благодійний фонд Рената Ахметова «Розвиток України», починаючи з 23 травня, евакуював із зони конфліктів у Донецькій та Луганській областях близько 1,5 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час скайп-конференції повідомив харківським журналістам директор фонду Анатолій Заболотний.

За його відомостями, переважна кількість серед евакуйованих - діти, вони розселені в основному в Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях, а також в Запоріжжі.

Заболотний додав, що зараз ще 248 осіб знаходяться в перевалочному пункті в Донецькій області, з них 165 дітей.

Він зазначив, що фонд вже витратив на вивезення, розселення та різного роду допомогу близько 3 млн грн. За словами Заболотного, загальний затверджений бюджет проекту становить в цілому 25 млн грн. Він додав, що сьогодні, 5 червня, проситиме збільшити бюджет до 30 млн грн.

Заболотний відзначив чудову співпрацю з керівництвом Харківської облдержадміністрації.

«Харківська область чудово була організована щодо автобусів. Вони підійшли, взяли велику групу людей, яких вивозили. Також існує домовленість про розміщення. Якщо я правильно пам’ятаю, там близько 300 осіб. Ми будемо проплачувати, але там ціни були мінімізовані. Це дуже хороший приклад. Я ще раз хочу подякувати Харківській області за чітку й коректну роботу», - сказав він

За словами Заболотного, фонд проплачує проживання людей від місяця – до трьох місяців, «хоча зараз немає ніякого прогнозу, коли люди повернуться назад».