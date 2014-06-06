Уряд може знизити ціни на ліки в Україні на 20-30%

Ціни на лікарські препарати в Україні можна знизити на 20-30% за рахунок проведення ефективної державної політики з боку уряду. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив голова Державної інспекції з контролю за цінами Олександр Кисельов.

“Ціни знижуватимуться, тільки якщо держава втрутиться в систему ціноутворення. Якщо ви очікуєте, що курс 11 грн за долар приведе до впорядковування цін на ринку ліків – не чекайте, не приведе. Проте ефективна державна політика на фармацевтичному ринку може привести до зниження цін на ліки, як мінімум, на 20-30% навіть в умовах валютних проблем”, - сказав Кисельов.

Він також вважає, що фармацевтичний ринок країни потрібно контролювати жорстко, а “ліберальна економіка до цін на ліки не має відношення, і мати не може”.

Кисельов також пояснив, що причин для зростання цін на сьогодні в Україні декілька: стрибки валютного курсу, введення 7% ПДВ на імпорт ліків, а також корупція в галузі.

“Наші фахівці прораховували, що приблизно 60-70% подорожчання – валютний курс. Друга за значущістю складова – валютні ризики. Імпортери закладають їх у ціну, тому що аптеки розраховуються з ними через 30 днів у гривні, а вони оплачують свої контракти в доларах. Це приблизно 10-15% загального подорожчання”, - зазначив голова Держцініснпекції. “Інше – спроба заробити в умовах політичної нестабільності, ослаблення держконтролю”.

Для стабілізації ситуації на фармринку Кисельов пропонує впровадити референтне ціноутворення на ліки, проект постанови про яке вже тривалий час розглядається, а також обов'язково ввести вимогу до підприємців про отримання висновку щодо економічної обгрунтованості ціни перед її декларуванням.

“Станом на сьогодні, проект постанови про введення референтного ціноутворення заблоковано представниками фармринку, а про надання права Держцініснпекції проводити експертизи заявлених цін – Міністерству охорони здоров’я”, - розповів Кисельов.

Як повідомляв УНІАН, останні місяці в Україні спостерігається значне підвищення цін на ліки. Громадські організації, виступаючи від імені споживачів, неодноразово заявляли, що ціни на імпортні ліки в Україні вищі, ніж у сусідніх країнах. Більш того, зростання цін пов'язане не лише з коливанням курсу валют і введенням 7% ПДВ на імпорт ліків, але й зі зловживанням аптечних мереж, дистриб'юторів, виробників.

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