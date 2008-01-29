Школам Криму не вистачає психологів

За даними прокуратури Криму, школам автономії не вистачає психологів.

Як повідомляє прес-служба кримської прокуратури, загальноосвітні навчальні заклади забезпечено психологами в цілому лише на 57,1%, а у сільській місцевості на 48,1% від потреби.

Як відзначили у прокуратурі, більшість педагогічних працівників не приділяють увагу питанням підвищення відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за стан виховання дітей в сім`ях.

"У багатьох закладах освіти педагоги не мають інформації про неблагополучні сім`ї, де виховуються учні, а відтак — не проводять з ними відповідної виховної та профілактичної роботи, не вживають заходів до вилучення в необхідних випадках дітей з небезпечного оточення, захисту їх життя і здоров`я", - йдеться у повідомленні.

Прокурорами виявлено факти, коли адміністрації шкіл навіть не мали інформації про вчинення учнями злочинів, доставлення їх у реанімаційні відділення лікарень у зв’язку з алкогольним отруєнням.