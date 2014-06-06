Чим корисний квас з морського рису

Найкориснішим серед всіх відомих питних грибів є індійський гриб. Інакше його називають індійський морський рис - він схожий на напівпрозорі зернятка рису або на крижинки. Морський рис (гриб) був завезений в 19 столітті з Індії, через що його і прозвали індійським, пише shkolazhizni.ru.

Це не тільки більш давня культура, ніж чайний або молочний гриби, але і більш корисна. Вирощують його так само, як чайний гриб - у банці. За смаком він нагадує злегка газований квас, але в залежності від того, чим його годують він придбає певний відтінок смаку.

Для приготування цього цілющого напою необхідна чиста (фільтрована) вода, цукор і трохи будь-яких сухофруктів (ізюм, інжир, чорнослив, курага, яблука...). На 2-х літрову банку достатньо 7-8 ст. ложок індійського рису, дві щіпки сухофруктів (наприклад, штук 30 родзинок) і приблизно 4 ст. ложки цукру (на любителя) повністю розчиненого у некип'яченій воді. Банку з грибом треба буде закрити марлею (від усіх бажаючих оздоровитися комах) і поставити туди, де немає прямих сонячних променів.

Готовий напій буде через пару днів, це залежить від температури повітря. Влітку він настоїться швидше, але і п'ється теж не повільно. Можна зробити дві банки: одна настоюється, іншу п'ємо, а потім навпаки. Як тільки гриб буде готовий, його необхідно процідити, промити і замінити сухофрукти на свіжі. Напій, приготований вами в перший раз, буде не таким смачним, як наступні (на нього, напевно, впливає зміна обстановки і умов проживання). Готовий проціджений напій можна зберігати в холодильнику кілька днів.

Пити його можна як ліки - 3 рази в день за 15-20 хвилин до їжі (за цей час він засвоїться в організмі і покращує травлення). А краще - пити замість води. Тільки не треба змушувати себе пити гриб, якщо не хочете більше - значить організму досить!

Регулярне його вживання сприяє стимуляції обміну речовин, виводить з організму шлаки, пісок, каміння, солі, нормалізує артеріальний тиск, є антисклеротичним та імуномодулюючим засобом, позбавляє від головних болів на нервовому грунті, зміцнює нервову систему, нормалізує кислотність в шлунку, допомагає при артриті, цукровому діабеті, ожирінні, серцево-судинних захворюваннях і т.п.