Що сигналізує про те, що у вас стрес, і як його зняти
Іноді організм сигналізує нам про хронічну проблему з допомогою несподіваних симптомів
Про те, що у вас хронічний стрес, можуть свідчити такі сигнали:
1. Постійна печія
Постійна печія може бути ознакою хронічного стресу. Справа в тому, що під час стресу, коли в організмі високий рівень гормону кортизолу, підвищується кислотність шлункового соку і, як наслідок, виникає печія, пише kp.ua.
2. Підвищення артеріального тиску і набряки
Надлишок гормону кортизолу, який виникає під час стресу, призводить до затримки рідини в організмі, наслідком якої є підвищення артеріального тиску і виникнення набряків.
3. Біль у м'язах шиї і плечового пояса
Під час стресу всі м'язи (в тому числі м'язи шиї і плечового пояса) стискаються від спазму. Щоб зняти цей затиск і, як наслідок, біль у м'язах, треба зробити масаж комірцевої зони.
А крім того
Ось ще нескладні прийоми, які допоможуть зняти стрес.
На сон надягайте на очі спеціальну маску. Гормон сну мелатонін виробляється тільки в повній темряві, що в міських умовах не завжди можливо навіть вночі. А цей гормон, крім іншого, знімає стресовий стан.
Якщо взяти себе в руки ніяк не виходить, візьміть в ці самі руки грілку з льодом. У мозку виникне новий осередок збудження, і організм переходить на нього.