Що сигналізує про те, що у вас стрес, і як його зняти

Про те, що у вас хронічний стрес, можуть свідчити такі сигнали:

1. Постійна печія

Постійна печія може бути ознакою хронічного стресу. Справа в тому, що під час стресу, коли в організмі високий рівень гормону кортизолу, підвищується кислотність шлункового соку і, як наслідок, виникає печія, пише kp.ua.

2. Підвищення артеріального тиску і набряки

Надлишок гормону кортизолу, який виникає під час стресу, призводить до затримки рідини в організмі, наслідком якої є підвищення артеріального тиску і виникнення набряків.

3. Біль у м'язах шиї і плечового пояса

Під час стресу всі м'язи (в тому числі м'язи шиї і плечового пояса) стискаються від спазму. Щоб зняти цей затиск і, як наслідок, біль у м'язах, треба зробити масаж комірцевої зони.

А крім того

Ось ще нескладні прийоми, які допоможуть зняти стрес.

На сон надягайте на очі спеціальну маску. Гормон сну мелатонін виробляється тільки в повній темряві, що в міських умовах не завжди можливо навіть вночі. А цей гормон, крім іншого, знімає стресовий стан.

Якщо взяти себе в руки ніяк не виходить, візьміть в ці самі руки грілку з льодом. У мозку виникне новий осередок збудження, і організм переходить на нього.