За період проведення АТО на сході України меддопомогу надано 140 військовослужбовцям

За період проведення антитерористичної операції на сході України медичну допомогу надано 140 військовослужбовцям Збройних сил України.

Про це поінформував директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За його словами, зі 140 осіб – 35 військовослужбовців у важкому стані, 55 – середньої важкості.

Сьогодні у Головному військово-медичному клінічному ордена Червоної Зірки центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» знаходиться 60 поранених.

«З них 50 – військовослужбовці Збройних сил України, 10 – представники інших військових формувань», – зазначив Андронатій.

Він зауважив, що у Збройних силах України існує чітка, дієва система медичного забезпечення. Так, перша медична допомога надається пораненому вже на полі бою, безпосередньо на місці отримання військовим поранення. Адже там є санітарний інструктор з необхідними медичними засобами. Після цього кваліфікована невідкладна медична допомога надається військовослужбовцям, які її потребують, у військово-медичних установах.

Говорячи про поранення, які отримують військовослужбовці під час проведення АТО, Андронатій підкреслив, що, в першу чергу, йдеться про поранення кінцівок.

«Як правило, вони менш захищені, тому приблизно 70% поранених – це травматологічні хворі», – сказав він.

Офіцер поінформував, що найближчим до місця проведення антитерористичної операції є Військово-медичний клінічний центр Північного регіону у Харкові, куди доставляють поранених. «Найважчих» за допомогою реанімаційно-операційного літака Повітряних сил ЗСУ Ан-26 «Віта» доставляють до лікувальних установ Міністерства оборони України у Києві та Вінниці.

«Для евакуації поранених часто доводиться використовувати гелікоптери, коли всі можливі напрямки заблоковані, і звичайними санітарними машинами доставити пораненого у найближчий лікувальний заклад швидко неможливо», – повідомив Андронатій.

За його словами, у Харкові з усіма пораненими одразу починають працювали медичні працівники для відновлення життєвих функцій. Далі, згідно з патологією, їх одразу можуть направляти до спеціалізованих цивільних лікувальних центрів.

«Частину військовослужбовців ми відправляли в Одесу – це ті поранені, які мають патології очей. Там потужна клініка офтальмології очей, поруч знаходиться інститут імені Філатова, який бере участь у консультуванні та наданні допомоги. Частину поранених – 13 осіб – направили до військового госпіталю у Львові», – додав Андронатій.

Він навів приклад, коли під час навчань на Херсонщині внаслідок пожежі загорілася САУ, і один з військовослужбовців отримав 85% опіків тіла. Постраждалого гелікоптером доправили до Генічеська, де на нього вже чекав реанімаційно-операційний літак Ан-26 «Віта». За три години військовослужбовця було доставлено до опікового центру. Завдяки оперативності вдалося врятувати життя військовослужбовцю.

«Цей хворий живий. Я вчора до нього навідувався, у нього з’явився шанс, що він виживе, хоча має 85% опіків. Це велика перемога нашої медицини», – підкреслив Андронатій.

Як повідомляв УНІАН, АТО у східних областях України триває з 15 квітня.