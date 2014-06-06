500 дітей-сиріт прибули з Луганська до Одеси

Спеціально сформований "Укрзалізницею" додатковий потяг №525/526 сполученням Луганськ-Одеса 6 червня 2014 року о 12:25 прибув на станцію призначення з майже 500 дітьми-сиротами. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської залізниці.

«Одеська залізниця зустріла потяг з дітьми-сиротами формування Донецької залізниці о 12:25 на станції Одеса-головна», - повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, увечері 5 червня залізничникам все ж таки вдалося евакуювати групу з майже 500 дітей-сиріт у супроводі дорослих (502 людини, зокрема 451 дитина) з Луганська, де нині триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів, після невдалої спроби відправити дітей вранці.

Так, 5 червня потяг повинен був прибути вранці з Одеси до Луганська за спеціально розробленим графіком. Проте сепаратисти дали вказівку Донецькій залізниці повідомити Одеську і Придніпровську залізниці про те, що цей потяг прийматися не буде. Через такі дії «Укрзалізниця» змушена була повернути потяг назад до Одеси.

Проте «Укрзалізниці» все ж таки вдалося у четвер, 5 червня, о 19:10 відправити потяг з Луганська, що складається з 10 вагонів: 1 купейного і 9 плацкартних.

Як наголосили в прес-службі «Укрзалізниці», кожна ділянка на шляху проходження цього потяга ретельно контролювалася працівниками диспетчерських служб з метою забезпечення його безпеки. Заявка на перевезення цієї групи дітей-сиріт надійшла напередодні від Луганської ОДА.

Як повідомили у прес-службі ОЗ, сьогодні до Одеси о 08:09 також успішно прибув графіковий потяг №91/92 Луганськ-Одеса із сотнею дітей-сиріт і дітей-інвалідів.

Як повідомляв УНІАН, для забезпечення вивезення пасажирів з Донецької і Луганської областей «Укрзалізниця» на період з 2 по 9 червня 2014 року збільшила кількість вагонів у составах ряду потягів, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів – до 18-20 одиниць, а також задіяла потяги формуванням Придніпровської, Південно-Західної та інших залізниць.

Донецька залізниця 29 травня і 3 червня 2014 року перевезла до Сімферополя 416 дітей із Слов'янська і Краматорська.

Наразі на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів. З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхало 15 тис. громадян.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.