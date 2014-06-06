Чим корисний глід

Квіти і плоди цього чагарника містять флавоніди, які знижують рівень холестерину в крові, активізують кровообіг, підсилюють постачання серця і мозку киснем, перешкоджають передчасному старінню, повідомляють Подробности.

Посилюючи серцеві скорочення, глід в той же час і зменшує збудливість, усуває неприємні тривожні відчуття, має судинорозширювальну дію, заспокоює, нормалізує сон, а значить, допомагає впоратися зі стресом.

Глід також корисний людям, якы страждають короткозорістю, оскыльки він багатий каротином. Сушені плоди глоду, перемелені в борошно, розмішані з медом, можна їсти як варення.

Сушене листя і плоди глоду добре використовувати в якості заварки замість чаю.

У плодах глоду вітаміну С більше, ніж в апельсинах. Також в них містяться пектинові речовини.

Пектини утворюють з радіоактивними металами, що потрапляють в організм людини, нерозчинні комплексні сполуки, які не перетравлюються і не засвоюються, а виводяться з організму.

У плодах глоду міститься селен, який має протиракові властивості і підвищує імунітет організму.