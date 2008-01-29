Український учений розробляє метод вирощування нових зубів

Учений-генетик полтавського Центру трансплантації кріоконсервованих ембріональних, клітинних і фетоплацентарних тканин Олександр Баранович працює над створенням унікальної методики, за допомогою якої беззубі люди можуть відновити свою щелепу практично без протезування.

Для цього на місці зуба, що випав, у ясна пацієнта робиться ін`єкція рідини на основі стволових клітин випавших дитячих молочних зубів. Потрапивши в кісткову тканину щелепи, клітини починають розмножуватися, і за 3-4 місяці виростає новий зуб.

За словами ученого, схожі експерименти проводяться і на Заході. Так, англійський лікар Пол Шарп близький до створення генетичного гелю, за допомогою якого новий зуб можна буде строго запрограмувати саме на ту форму і розмір, що були у його “попередника”, який випав.

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