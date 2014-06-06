У МОЗ спростовують інформацію про захоплення бойовиками будинку дитину в Краматорську

У Міністерстві охорони здоров’я спростовують інформацію про захоплення бойовиками будинку дитину в Краматорську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, «факти, викладені у статті газети «Комсомольская правда» щодо руйнування або пошкодження приміщень Краматорського обласного спеціалізованного будинку «Антошка», не відповідають дійсності».

За інформацією Департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, будівлі дитячого будинку не захоплені, в районі їх розташування, на даний момент, спокійно.

Краматорський обласний будинок дитини розташований на значній відстані від центру міста у житловому масиві. Він оточений житловими багатоповерхівками. На прилеглій до будинку дитини території не велися бойові дії, стрілянина, сусідні житлові будинки не пошкоджені.

На даний момент тут виховується 31 дитина, залишена без батьківського піклування. Усі діти забезпечені продуктами харчування, одягом, взуттям, іграшками та іншими необхідними речами. Проводиться медичний нагляд, планове лікування, реабілітаційні заходи.

Головним лікарем будинку дитини на випадок тимчасової евакуації дітей підготовлене підвальне приміщення. Воно обладнане відповідним твердим та м’яким інвентарем, там є світло, питна вода, сухі пайки. Крім того, підготовлений план вивезення дітей за межу міста, є домовленість з головним лікарем будинку дитини №1 м. Харкова щодо евакуації у разі потреби вихованців будинку дитини м. Краматорська до м. Харкова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook, що у Краматорську Донецької області бойовики влаштували свій штаб у будинку дитини.

«Встановлено, що штаб бойовиків у місті Краматорськ нині розташований на першому поверсі будинку малютки, на другому поверсі цієї установи нині перебувають немовлята. Таким чином бойовики убезпечують себе від покарання, прикриваючись дітьми», - написав Селезньов.