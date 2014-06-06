Розмір допомоги при народженні дитини буде збільшено на понад 10 тис грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, це передбачено Законом України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”, ухваленим парламентом 27 березня 2014 року.

З метою оптимізації соціального захисту сімей з дітьми допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку об’єднано в один вид – допомогу при народженні дитини. Крім того, відтепер сума не залежатиме від того, якою ця дитина народилася, першою, другою, третьою тощо, державою встановлено фіксований розмір допомоги – 41 тис. 280 грн.

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Одразу по народженні дитини родині виплачуватиметься 10 тис. 320 грн. Решта суми допомоги (30 тис. 960 грн) родина отримуватиме впродовж 36 місяців по 860 грн щомісяця. Якщо член родини, який отримує допомогу, вирішить вийти на роботу, виплати однак буде продовжуватися до досягнення дитиною трьох років.

Час перебування члена родини у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до трудового стажу.

Звертаємо увагу на те, що допомога, яка була призначена до 1 липня 2014 року, не буде переглядатися, а виплачуватиметься в тих же розмірах та термінах, адже згідно із законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини.