Червоне м'ясо корисне для здоров'я

Чим відрізняється червоне м'ясо від білого? На думку багатьох обивателів, м'ясо ділиться саме по кольору, проте це не зовсім правильно. Візьмемо, наприклад, курку, до якого сорту м'яса її слід віднести до червоного чи білого? Більшість людей відповість, що курка - це біле м'ясо і відповість неправильно. Куряче м'ясо буває і білим, і червоним. До червоного м'яса відносяться ніжки курей, гусей і качок. А ось грудка і крильця - це буде вже біле м'ясо. Свинина і яловичина по праву можуть називатися червоним м'ясом, але це відноситься до зрілих тушок. У той же час телятина і молодий баранчик іменуються білим м'ясом, як і пісна свиняча вирізка, пише neboley.com.ua.

Червоне м'ясо корисне для організму і його обов'язково слід приймати в їжу, крім тих варіантів, яким віддають перевагу американці: обсмажене методом «барбекю», до темної хрусткої скоринки. Канцерогенні речовини утворюються і утримуються при смаженні не в самому м'ясі, а у верхній скоринці. До такого небезпечного м'яса, з канцерогенами, відноситься і наш улюблений шашлик.

Чому ж таке корисне червоне м'ясо? В червоному м'ясі у великій кількості міститься залізо, яке є будівельним матеріалом еритроцитів - червоних кров'яних тілець. Завдяки еритроцитам в нашому організмі кисень переноситься, наповнюючи кожну клітину енергією. Червоне м'ясо лікарі рекомендують вживати в їжу людям, що перенесли оперативне втручання, пацієнтам хворим анемією. Обов'язково таке м'ясо рекомендується дітям і підліткам, у яких ще формується організм. Червоне м'ясо показано спортсменам, людям, робота яких пов'язана з важкою фізичною працею.

Всесвітньо відомий фонд дослідження ракових захворювань рекомендує приймати червоне м'ясо в їжу не менше 500 грам в тиждень. Така кількість не тільки не зашкодить організму людини, але і дозволить забезпечити організм потрібною кількістю поживних речовин.

Червоне м'ясо - повноцінне джерело білка, без якого не може обійтися наш організм. В червоному м'ясі містяться необхідні і незамінні амінокислоти.

Також великий і вітамінний запас червоного м'яса. Вітаміни РР, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е та велику кількість мінералів: калій, натрій, кальцій, магній, хлор, сірка, залізо, цинк, мідь, фтор, олово, нікель, кобальт, молібден - це ще неповний список корисних речовин, що містяться в м'ясі.

Любителям смаженого м'яса можна не відмовлятися від апетитної скоринки, слід тільки приготувати м'ясо на грилі. Такий метод готування червоного м'яса дозволяє звільнити його від жиру і «поганого» холестерину. Але перед тим як купити м'ясо на ринку або в магазині, уважно огляньте його та виберіть найменш жирний шматок. Таке м'ясо можна варити, тушкувати і запікати. І ні в якому разі не захоплюйтеся ковбасами і сосисками, навіть якщо в їх складі є натуральне м'ясо.