Чим шкідливий чай у пакетиках

Медики стверджують, що чай у пакетиках здатний нашкодити здоров'ю.

Дослідження показують, що в чаї в пакетиках міститься велика кількість фторидів. Так, в пакетованому чаї 6,5 частин фторидів на мільйон. Цей показник значно перевищує допустиму норму. Наприклад, у воді цей показник дорівнює 2-4 частин на мільйон.

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У помірних дозах фтор корисний для зубів і кісток. При нестачі цих речовин розвивається карієс, а при надлишку - флюороз (захворювання, що характеризується появою плям на зубах) і ураження кісткових тканин.

Чому саме в пакетованому чаї виявлена підвищена доза фторидів, поки з'ясувати не вдалося. Також залишається невідомим, чи залежить концентрація фтору від сорту чаю.

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