Погоджено проект заявки до Глобального фонду на фінансування протидії СНІДу та ТБ в Україні





Погоджено проект консолідованої заявки України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на фінансування програм боротьби зі СНІДом та туберкульозом.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, таке рішення було прийнято під час зустрічі зацікавлених сторін з обговорення проекту заявки, в якій взяли участь заступник Міністра охорони здоров’я Наталія Лісневська, Голова Держслужби соцзахворювань Володимир Курпіта, представники Глобального фонду Ніколас Канто та Георгій Сакварелідзе, представники урядового, громадського та міжнародного секторів.

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Загальна сума заявки на період 2015 - 2017 роки складає 123,7 млн дол. США. Ці кошти стануть додатковим джерелом фінансування заходів, передбачених загальнодержавними цільовими програмами за напрямками "ВІЛ-інфекція" та "Туберкульоз" та будуть спрямовані на забезпечення доступу до послуг з профілактики та лікування даних захворювань, реалізацію програм догляду та підтримки хворих.

Лісневська наголосила на тому, що «співпраця з Глобальним фондом є одним із ключових факторів формування ефективної відповіді на епідемії ВІЛ-інфекції та туберкульозу в Україні.

"Понад 10 років в рамках допомоги з боку фонду Україна має можливість спрямовувати додаткові зусилля й ресурси на профілактику, лікування, соціальну підтримку хворих на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз. Зокрема, йдеться про здійснення профілактичних програм серед споживачів ін’єкційних наркотиків, працівників комерційного сексу, чоловіків, які мають секс із чоловіками, соціально незахищених верств населення, які мають ризики інфікування ВІЛ-інфекцією та туберкульозом", - сказала Лісневська.

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Під час засідання також було презентовано вимоги до основних реципієнтів, які стануть основними виконавцями програм, що фінансуватимуться Глобальним фондом. Учасники зустрічі також обговорили напрямки та активності, а також фінансовий розподіл заявки. Окремо учасники зустрічі зупинилися на обговоренні проблемних питань та можливих механізмів реалізації грантових програм в АР Крим, яка нині має статус тимчасово окупованоі території.

Таким чином, погоджений партнерами проект консолідованої заявки буде представлений на розгляд та погодження Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, чергове засідання якої відбудеться 12 червня поточного року під головуванням Віце-прем'єр-міністра Украіни Олександра Сича. Планується, що фінальний варіант заявки, доопрацьований відповідною робочою групою, буде відправлений до Секретаріату Глобального фонду 15 червня.