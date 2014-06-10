Кабачок на 95% складається з води, а ще в ньому близько 0,5% білка і 4,5% вуглеводів. Причому, склад усіх сортів кабачків приблизно однаковий. Отже, яку користь ми знайдемо в цьому першому літньому овочеві?

Склад кабачків

У 100 гр. м’якоті кабачків міститься:

Вітамін В1 — 0,03 мг;

Вітамін В2 — 0,03 мг;

Вітамін В3 — 0,01 мг;

Вітамін В6 — 0,1 мг;

Вітамін В9 — 14,0 мкг;

Вітамін А (каротин) — 12 мг;

Вітамін РР — 0,6 мг;

Вітамін С — 15,0 мг;

Вітамін Н — 0,4 мкг.

Також у складі кабачків велика кількість мінеральних солей, які відіграють важливу роль у регулюванні обміну речовин в організмі, пише ukrhealth.net.

Солі кальцію — 17,2 мг;

Солі калію — 309 мг;

Солі фосфору — 28,2 мг;

Солі магнію — 16,2 мг.

Потрібно зауважити, що співвідношення солей калію і натрію (150:1) сприятливо для підтримки ідеального водного балансу організму, на практиці це означає, що кабачок сприяє виведенню зайвої рідини з організму і тому рекомендований людям в післяопераційний період і жінкам під час вагітності. У менших кількостях в овочі містяться солі заліза, сірки, натрію та ін

Крім того в складі кабачків досить багато таких мікроелементів як: алюміній, молібден, цинк, літій, арсен, титан.

Калорійність продукту — 100 ккал на 100 гр. кабачка.

Про користь складу кабачків для організму:

Велика кількість каротину і вітаміну С обумовлює загальнозміцнюючі властивості овоча. Так як кабачок допомагає позбутися зайвої рідини і нормалізувати водний баланс (простіше кажучи, овоч має виражену сечогінну дію), то він показаний при холециститі, пієлонефриті, хронічних нефритах, хронічному коліті, сечокам’яній хворобі.

Ці ж властивості овоча сприяють зняттю набряклості, виведенню шлаків і навіть допомагають у боротьбі з целюлітом. У шинку високий вміст пектинових речовин, а це сприяє виведенню «поганого» холестерину. Таким чином, кабачок незамінний овоч у раціоні людей, які страждають на атеросклероз, гіпертонію, гепатитом і при порушеннях обміну речовин.

Рекордно високий вміст калію і магнію корисно для серцевого м’яза, залізо покращує властивості крові і збагачує її киснем.

Протипоказання і обмеження

Не рекомендується вживати кабачки в сирому вигляді за наявної виразці шлунка, а також при гастриті з підвищеною кислотністю. Так як в кабачках багато калію, не варто зловживати цим овочем тим, хто має хвороби нирок, пов’язані з порушеним виведенням калію з організму.