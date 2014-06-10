У Слов'янську Донецької області 9 червня від осколкових поранень загинули двоє дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це по телефону повідомив керівник прес-служби Донецької обласної державної адміністрації Ілля Суздалєв.

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За його словами, цю інформацію йому надали в департаменті охорони здоров'я ОДА.

«У Слов'янську від осколкових поранень загинули двоє дітей – хлопчик і дівчинка, одній дитині 12, іншій – 6 років», - повідомив Суздалєв. При цьому він зазначив, що поки що невідомо, в який час і за яких умов сталася трагедія.

«Поки що ніяких подробиць немає. Це вся інформація, яку змогли підтвердити в департаменті охорони здоров'я», - сказав Суздалєв.

Донецьк. 10 червня. УНІАН. У Слов'янську Донецької області 9 червня від осколкових поранень загинули двоє дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це по телефону повідомив керівник прес-служби Донецької обласної державної адміністрації Ілля Суздалєв.

За його словами, цю інформацію йому надали в департаменті охорони здоров'я ОДА.

«У Слов'янську від осколкових поранень загинули двоє дітей – хлопчик і дівчинка, одній дитині 12, іншій – 6 років», - повідомив Суздалєв. При цьому він зазначив, що поки що невідомо, в який час і за яких умов сталася трагедія.

«Поки що ніяких подробиць немає. Це вся інформація, яку змогли підтвердити в департаменті охорони здоров'я», - сказав Суздалєв.