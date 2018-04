Йога допоможе забути емоційні потрясіння

Йога може бути чудовим засобом для боротьби зі стресом, викликаним розлученням. У цьому переконалася одна мешканка Нью-Йорка, яка тепер організує заняття для всіх бажаючих, повідомляє directpress.ru.

Ліза Кіршнер жила в Катарі в 2006 році, коли вона і її чоловік прийняли рішення розійтися. На жаль, місцеві оздоровчі клуби мали лише обмежена кількість жіночих годин, і Ліза вирішила зайнятися йогою, щоб заглушити психологічний біль від розлучення.

Заняття дали дивовижний ефект, адже майже відразу жінка відчула підйом настрою. Це було полегшення після розлучення, причому таке потужне, якого я ніяк не очікувала знайти, - каже Ліза.

Тепер у своєму рідному місті жінка відкрила класи йоги Yoga for Getting Over It, які призначені для тих, хто зіткнувся з депресією і емоційним занепадом після розлучення.

В майбутньому жінка планує організовувати подібні класи по всій території США.

Вправи йоги не тільки забезпечують зниження стресу і допомагають долати емоційні потрясіння, деякі пози йоги, за словами Лізи, допомагають вирішувати якісь конкретні психологічні проблеми.

Наприклад, нахил вперед позбавляє від жалю про минуле, так як в цій позиції забезпечується хороший захист серця.

Поворот тіла сприяє вироблення здатності до прощення, а нахил назад відкриває серце, наповнюючи тіло енергією.