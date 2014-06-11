Усім мирним жителям, які захочуть залишити зону АТО, така можливість буде надана

Міністерство внутрішніх справ запевняє, що усім мирним жителям, які виявлять бажання залишити зону проведення АТО, така можливість буде надана.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Як йдеться в повідомленні, залишити територію АТО можна буде через блокпости сил Антитерористичного центру. На блокпостах здійснюватиметься перевірка на предмет недопущення фактів переміщення заборонених речей: зброї, вибухівки тощо. Громадяни проходитимуть процедуру ідентифікації, після чого отримуватимуть відповідний документ. Він даватиме право на доступ до соціальних благ: медичного обслуговування, виплат пенсій і різних видів державної допомоги, права на навчання тощо, зазначили в МВС.

Читайте такожДля біженців з Донбасу підготували понад 30 тисяч місць для розміщення

За даними міністерства, у подальшому долями людей, які залишають зону АТО, опікуватиметься координаційний центр.

Його створюють на базі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а до складу центру увійдуть представники кількох центральних органів виконавчої влади, громадських організацій і міжнародних інститутів, йдеться в повідомленні.

Також до захисту прав та свобод громадян, які залишили зону проведення АТО, будуть залучені фахівці з представництва Верховного комісара ООН у справах біженців. Вони разом з активістами українських недержавних громадських організацій працюватимуть поза периметром території АТО, надаючи людям необхідну допомогу. У подальшому вихідці з тих територій, де триває антитерористична операція, матимуть змогу відбути в будь-який регіон України, де місцева влада може їх розмістити. Про таку готовність вже заявили майже всі області України, підкреслили в міністерстві.

В МВС також додали, що до складу координаційного центру на базі Держслужби з надзвичайних ситуацій, окрім Міграційної служби та підрозділів МВС, увійдуть представники кількох міністерств та відомств: Міністерства охорони здоров’я, Мінсоцполітики, Міносвіти, Міністерства регіонального розвитку, Мінтрансу тощо.

«При необхідності Міністерство внутрішніх справ виступатиме ініціатором внесення необхідних змін до вітчизняного законодавства, які дозволять врахувати потреби тих громадян України, які залишать зону військових дій сепаратистів та іноземної агресії», - запевнили в МВС.