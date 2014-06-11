Колективу Держлікслужби преставили нового керівника

Міністр охорони здоров`я України Олег Мусій представив колективу Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (Держлікслужби) нового голову відомства Михайла Пасічника, призначеного на посаду 4 червня.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України за № 533-р оприлюднене на офіційному сайті Уряду.

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«Пасічник вбачає одним із головних своїх завдань - забезпечення прозорості роботи Держлікслужби, а також продовження та розвиток євроінтеграційного курсу. В той же час пріоритет залишається незмінним - забезпечення права громадян України на охорону здоров’я», - йдеться у повідомленні.

Міністр привітав Пасічника і висловив сподівання на дієву співпрацю між МОЗ та Держлікслужбою, що сприятиме покращенню забезпечення населення України якісними ліками.

Довідка. Михайло Пасічник народився 1 січня 1963 року в м. Новоград-Волинський Житомирської області.

До призначення на посаду Голови Держлікслужби України обіймав посади президента Всеукраїнського громадського об’єднання «Аптечна професійна асоціація України» та президента ТОВ «ФАЛБІ».

Вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті за спеціальністю «Технологія машинобудування» та в Українській фармацевтичній м. Харків, за спеціальністю «Фармація», кандидат фармацевтичних наук.

Впродовж 2002–2005 рр. працював у МОЗ на посадах заступника державного секретаря, першого заступника держсекретаря - голови Держлікслужби, заступника міністра, головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.

За ініціативи Пасічника була утворена Держлікслужба, функції якої відповідали вимогам ВООЗ та ЄС.

Має другий ранг державного службовця.

Одружений, виховує сина.