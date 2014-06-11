Колективу Держлікслужби преставили нового керівника

09:49, 11 червня 2014
Країна
0

Міністр охорони здоров`я України Олег Мусій представив колективу Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (Держлікслужби) нового голову відомства Михайла Пасічника, призначеного на посаду 4 червня.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України за № 533-р оприлюднене на офіційному сайті Уряду.

Читайте такожГоловою Держлікслужби став Пасічник

«Пасічник вбачає одним із головних своїх завдань - забезпечення прозорості роботи Держлікслужби, а також продовження та розвиток євроінтеграційного курсу. В той же час пріоритет залишається незмінним - забезпечення права громадян України на охорону здоров’я», - йдеться у повідомленні.

Міністр привітав Пасічника і висловив сподівання на дієву співпрацю між МОЗ та Держлікслужбою, що сприятиме покращенню забезпечення населення України якісними ліками.

Довідка. Михайло Пасічник народився 1 січня 1963 року в м. Новоград-Волинський Житомирської області.

До призначення на посаду Голови Держлікслужби України обіймав посади президента Всеукраїнського громадського об’єднання «Аптечна професійна асоціація України» та президента ТОВ «ФАЛБІ».

Вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті за спеціальністю «Технологія машинобудування» та в Українській фармацевтичній м. Харків, за спеціальністю «Фармація», кандидат фармацевтичних наук.

Впродовж 2002–2005 рр. працював у МОЗ на посадах заступника державного секретаря, першого заступника держсекретаря - голови Держлікслужби, заступника міністра, головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.

За ініціативи Пасічника була утворена Держлікслужба, функції якої відповідали вимогам ВООЗ та ЄС.

Має другий ранг державного службовця.

Одружений, виховує сина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter