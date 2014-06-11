Прості правила профілактики мікозу
Якщо ти підозрюєш, що у когось з близьких є мікоз шкіри або нігтів, наполягай на відвідування дерматолога та лікуванні
Нагадаємо прості, але ефективні правила профілактики мікозу стоп і нігтів:
1. У місцях загального користування (спа-центри, сауни, спортзали) не ходи босоніж.
2. У басейнах зазвичай є місце для обробки стоп протигрибковим засобом - не варто його ігнорувати.
3. Не відвідуй басейн, якщо на стопах є тріщини.
4. Після купання витирай ноги насухо. Мити їх потрібно кожен день.
5. У магазинах не приміряй взуття на босу ногу.
6. Удома не ходи в чужих тапочках і не давай свої; нехай кожен член сім'ї користується власною мочалкою і рушником.
7. Провітрюй і просушуй своє взуття, використовуючи спеціальну сушарку з ультрафіолетом (він вбиває мікроби).
8. Якщо ти підозрюєш, що у когось з домашніх - мікоз шкіри або нігтів, наполягай на відвідуванні дерматолога та лікуванні.