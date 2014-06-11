Прості правила профілактики мікозу

Нагадаємо прості, але ефективні правила профілактики мікозу стоп і нігтів:

1. У місцях загального користування (спа-центри, сауни, спортзали) не ходи босоніж.

2. У басейнах зазвичай є місце для обробки стоп протигрибковим засобом - не варто його ігнорувати.

3. Не відвідуй басейн, якщо на стопах є тріщини.

4. Після купання витирай ноги насухо. Мити їх потрібно кожен день.

5. У магазинах не приміряй взуття на босу ногу.

6. Удома не ходи в чужих тапочках і не давай свої; нехай кожен член сім'ї користується власною мочалкою і рушником.

7. Провітрюй і просушуй своє взуття, використовуючи спеціальну сушарку з ультрафіолетом (він вбиває мікроби).

8. Якщо ти підозрюєш, що у когось з домашніх - мікоз шкіри або нігтів, наполягай на відвідуванні дерматолога та лікуванні.

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