Чим небезпечний дефіцит кальцію в організмі



Коли в організмі - дефіцит кальцію, то виникає безліч проблем зі здоров'ям. Зокрема, його нестача призводить до розвитку остеопорозу, порушення нормального стану кісток, волосся, зубів і нігтів. Крім того, зменшується і кількість колагену, а це в свою чергу призводить до старіння шкіри.

Вкрай необхідний кальцій тим, у кого є переломи, адже без кальцію відновлення кісток просто не можливо.

Нестача кальцію пов'язана не тільки з тим, що людина з віком його втрачає, але й зі способом життя та поганою екологією.

Практично нікого не обходять стресові ситуації, а це також призводить до втрати цього життєво важливого елемента. Тому поповнювати нестачу цього компонента слід щодня.