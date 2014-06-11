Симптоми залізодефіцитної анемії

Біологічна роль заліза в організмі людини безцінна. В першу чергу цей найважливіший елемент необхідний для системи кровотворення. Залізо бере участь в переносі кисню, так як є невід'ємною частиною гемоглобіну.

При прихованому (латентному) дефіциті заліза людина відчуває себе нездоровою.Зазвичай пацієнти скаржаться лікаря на зниження працездатності, нездужання, слабкість, задишку, серцебиття, неприємний присмак у роті, сухість шкіри. З'являється сонливість, запаморочення, іноді головний біль.

При розвиненій залізодефіцитної анемії симптоми захворювання можна визначити візуально. В першу чергу негативні зміни зачіпають шкірний покрив, волосся і нігті. Шкіра стає в'ялою, сухою, блідо-зеленуватого кольору, вона лущиться, покривається тріщинами. Волосся стоншується, рідшає, ламається, втрачає свій блиск. Особливо дефіцит заліза впливає на стан нігтів. Вони стоншуються, розшаровуються і легко ламаються. Часто при вираженій залізодефіцитній анемії розвивається койлоніхія - ложкоподібна увігнута форма нігтів.

Також на слизових оболонках статевих органів, дихальних шляхів і травного тракту виникають атрофічні зміни. Такий стан пов'язаний з розвитком сидеропенії - дефіцитом заліза в тканинах організму. Різко знижується апетит, а у важких випадках спостерігаються прояви збоченого смаку і нюху - вживання вапна, крейди і навіть льоду (пагофагія).



