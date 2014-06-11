Чим корисні ягоди черешні

Черешня по праву вважається дуже корисною. Вона містить цілий комплекс вітамінів. Разом з черешнею в організм надходять вітаміни А, С, В, Р і РР, фосфор, залізо і кальцій. У цій ягоді багато йоду, калію, вуглеводів, органічних кислот, які регулюють роботу шлунково-кишкового тракту. Черешню рекомендують людям, що страждають захворюваннями сечовивідних шляхів, оскільки вживання ягоди сприяє очищенню організму від сечової кислоти, пише deti.mail.ru.

У той же час, багатьох батьків насторожує вишневий колір черешні. Своїм забарвленням ягода зобов'язана наявності пігменту - лікопіну. Тому дітям, схильним до алергії, слід вводити в раціон черешню тільки після 3 років і дуже обережно. Перш, ніж це зробити, краще проконсультуватися з лікарем. Якщо передумов до алергічних проявів немає, то познайомити з ягодою дитину можна у 2 роки. Природно, спочатку буде досить дати кілька ягід.

«Передозування» черешні може викликати метеоризм, тому ягоду потрібно вживати помірно.