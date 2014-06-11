До Слов’янська припинено підвезення питної води - ДержСЕС

До міста Слов’янська Донецької області припинено підвезення питної води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив в.о.голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександр Кравчук.

Він підкреслив, що у зоні проведення АТО є потенційне ускладненням епідемічної ситуації – у районі міста Слов’янська пошкоджено магістральний водопровід, від якого постачалася вода у місто.

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«У Слов’янську централізоване водопостачання припинено, підвезення питної води не здійснюється. Будівля нашого лабораторного центру у Слов’янську пошкоджена і практично не працює. Тому повноцінний епідемнагляд у місті неможливий», - заявив Кравчук.

Він підкреслив, що усі підрозділи СЕС на території Луганщини та Донеччини працюють у штатному режимі, зокрема й у Слов’янську – фахівці виходять на роботу, щоб контролювати ситуацію.

Кравчук висловив стурбованість щодо факту припинення роботи каналу Сіверський Донець-Донбас, від якого залежало водопостачання багатьох міст цього регіону.

«Щойно ми отримали листа від підприємства, яке займається водопостачанням у цьому регіоні з переліком населених пунктів, які будуть переведені на альтернативне водопостачання. У зв’язку з чим наші підрозділи посилять лабораторний контроль у цих населених пунктах будуть здійснюватися додаткові протиепідемічні заходи», - сказав Кравчук.

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Він також наголосив, що значну небезпеку становлять захоронення у несанкціонованих місцях загиблих.

«Це призводить до погіршення епідемічної ситуації. Тому після закінчення АТО, уся інформація щодо місць таких захоронень буде ретельно перевірятися», - зазначив Кравчук.

Як повідомляв УНІАН. 4 червня в Слов'янську припинилася подача води через пошкодження центрального водоводу. На даний час проводити ремонт неможливо через бойові дії.