Грудне молоко допомагає запобігти виникненню астми у немовлят

У результаті дослідження з`ясувалося, що грудне молоко може допомогти захистити немовлят від алергічних реакцій типу астми, повідомляє ВВС.

На думку експертів, до цих пір точно не доведено взаємозв`язок годування грудьми зі зниженням ризику виникнення астми у дітей.

Приступи астми стаються в результаті реакції імунної системи як на звичайні безпечні речовини в навколишньому середовищі, так і на чужорідні і небезпечні. Вдихання таких речовин, як пилу, наприклад, може викликати запалення дихальних шляхів, звужуючи їх і призводячи до ускладнень при диханні.

Учені французького інституту використовували алерген ovalbumin — протеїн, знайдений в яєчних білках. Вони дали можливість вдихати протеїн самкам щурів, які тільки розродилися і не дозволяли вдихати протеїни їх потомству.

Тести підтвердили, що алерген передавався потомству щурів через грудне молоко, що дозволило розвинути у них стійкість імунної системи до алергії. Ефект не залежав від імунної системи матері.

На думку дослідників, існують великі відмінності в реакціях організму людей і щурів, але це дослідження може послужити платформою для створення нових способів у боротьбі з виникненням алергічних захворювань.

med2.ru