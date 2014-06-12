На сході України в зоні АТО загинуло 270 осіб – МОЗ

Від початку протистоянь на сході України у Донецькій області загинуло 225 осіб, серед них 8 жінок і двоє дітей, у Луганській області загинуло 45 осіб, з них 7 жінок.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

В уточненій інформації щодо кількості постраждалих у Донецькій і Луганській областях зазначається, що, за даними Департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, у Донецькій області загинуло 225 осіб (підтверджено висновком бюро судово-медичної експертизи). З них 8 жінок. Також є попередня інформація про загибель двох дітей. За медичною допомогою приводу поранень звернулось 576, нині на стаціонарному лікуванні знаходяться 150 осіб, з них одна дитина віком 14 років. Припинили своє функціонування 10 закладів охорони здоров’я.

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За даними Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА, від початку протистоянь у Луганській області загинуло 45 осіб (підтверджено висновком бюро судово-медичної експертизи). З них 7 жінок. Загалом постраждало 137 осіб.