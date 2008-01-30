У Полтавській області захворюваність на ГРВІ та грип перевищує епідемпоріг

У Лубнах Полтавської області всі школи закрито на карантин через перевищення епідемічного порогу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип.

Як повідомила УНІАН заступник головного санітарного лікаря Полтавської області Наталія ГОРБЕНКО, через перевищення епідемічного порогу захворюваності, згідно з розпорядженням міського голови м.Лубни Василя КОРЯКА і з метою профілактики щодо виникнення епідемії грипу, введено карантин і припинено заняття у 9 школах міста на період з 28 січня по 9 лютого.

"Минулого тижня в м. Лубни спостерігалося достатньо невелике перевищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип серед дорослого населення і достатньо значне перевищення епідпорога серед учнів", - повідомила Н.ГОРБЕНКО.

За її словами, медики області продовжують моніторинг ситуації щодо захворюваності на ГРВІ та грип, яка в інших районах і містах Полтавської області поки що не перевищує критичної позначки.