Поради, як не отримати сонячний опік

Літо, море, сонце, пляж... Але якщо ти не будеш обережною, отримаєш опік на шкірі, пише cosmo.com.ua.

Підготуй шкіру до засмаги

Щоб не згоріти на сонці, використовуй скраб перед кожним виходом на пляж. Він допоможе позбутися від мертвих клітин шкіри і забезпечить тобі рівну, красиву засмагу.

Засмагай поступово

На жаль, домогтися рівного відтінку шкіри за пару днів не вийде: ти ризикуєш згоріти на сонці, а триматися така засмага буде недовго. У перші дні гуляй на сонці по 5-10 хвилин на годину, потім можеш збільшити цей час до 15-20 хвилин.

Використовуй захист

Щоб не згоріти на сонці, нанось сонцезахисний крем заздалегідь, перед виходом на пляж, і підбери засіб з достатнім рівнем захисту. Не забудь захистити губи, шкіру очей і волосся. Використовуй блиск з SPF-фільтром, носи капелюх з полями і не забувай про сонцезахисні окуляри.

Дотримуйся режиму

І виходь на пляж якомога раніше зранку. Після 11 ранку і до 4-5 годин вечора краще сховатися у номері: згоріти можна навіть під покриттям. Вранці і ввечері сонячні промені падають на землю під кутом, і стають більш щадними для твоєї шкіри.

Прийми душ

Відразу після пляжу змий зі шкіри залишки сонцезахисного крему і солоної води і скористайся охолоджуючим лосьйоном для тіла. Він зволожить і заспокоїть висушену сонцем шкіру.

Якщо ти все-таки згоріла на сонці...

... Пий якомога більше води. ... Їж продукти з високим вмістом вітаміну С (цитрусові, суницю, шпинат), бета-каротину (морква, капуста, перець чилі) і вітаміну Е (горіхи, оливки). Заправляй салати лляною олією. ... Прикладай до запаленої шкірі шматочки огірка або охолоджені пакетики зеленого чаю. ... Приймай прохолодний душ. ... Уникай мила і не нанось духи на пошкоджену ділянку шкіри. На найближчі дні забудь про мочалку і скраби. ... Регулярно зволожуй шкіру. Використовуй засоби з маслом ши або пальмовою олією. ... Налий суміш лавандової олії і мінеральної води без газу в невеличку пляшечку з розпилювачем. Охолодити рідину і носи з собою цілий день, щоб періодично розпорошувати її на згорілу на сонці шкіру. ... Налий сік алое у формочки для льоду і заморозь. Протирай отриманими кубиками пошкоджену шкіру.