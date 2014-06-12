Львівщина: змія укусила 78-річну жінку - стан тяжкий

На Львівщині 78-річна жінка постраждала від укусу змії. Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 11 червня о 18.04 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії правої кисті руки» поступила 78-річна жителька села Криве Сколівського району. За даними медиків, стан потерпілої є важким.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter