Щоб зняти стрес, потягайте себе за вуха

Відомо, що вушна раковина голографічно відображує весь організм людини. На її поверхні розміщено близько 120 різноманітних точок, які підтримують рефлекторний зв`язок з усіма органами і частинами тіла. Тож дією на певні точки вушної раковини можна лікувати найрізноманітніші захворювання. Так само можна діяти й на нервову систему. Образно кажучи, можна "витягнути себе за вуха" зі стресу.

Точка 1 має назву "божественні ворота". Так її назвали китайці. Сучасні ж учені називають її антистресовою. Точка 2 міститься в центрі вуха і є універсальним регулятором. Дія на неї допоможе заснути, у разі безсоння, а в разі сонливості - повернути бадьорість. Австрійський учений Ульф Беміг рекомендує використовувати точку 3, розміщену біля основи вуха (в кутку нижньої щелепи), для боротьби з меланхолією, пов`язаною з тяжкими спогадами і поганими думками.

Масажувати ці точки потрібно у вечірній час, перед сном. Це забезпечить спокійний сон, бадьоре пробудження і добрий настрій на весь день.