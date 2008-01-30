Щоб зняти стрес, потягайте себе за вуха
Вухо відображує увесь організм людини
Відомо, що вушна раковина голографічно відображує весь організм людини. На її поверхні розміщено близько 120 різноманітних точок, які підтримують рефлекторний зв`язок з усіма органами і частинами тіла. Тож дією на певні точки вушної раковини можна лікувати найрізноманітніші захворювання. Так само можна діяти й на нервову систему. Образно кажучи, можна "витягнути себе за вуха" зі стресу.
Точка 1 має назву "божественні ворота". Так її назвали китайці. Сучасні ж учені називають її антистресовою. Точка 2 міститься в центрі вуха і є універсальним регулятором. Дія на неї допоможе заснути, у разі безсоння, а в разі сонливості - повернути бадьорість. Австрійський учений Ульф Беміг рекомендує використовувати точку 3, розміщену біля основи вуха (в кутку нижньої щелепи), для боротьби з меланхолією, пов`язаною з тяжкими спогадами і поганими думками.
Масажувати ці точки потрібно у вечірній час, перед сном. Це забезпечить спокійний сон, бадьоре пробудження і добрий настрій на весь день.