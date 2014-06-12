МОЗ України посилить контроль за дотриманням Ліцензійних умов

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Управління з питань якості надання медичної допомоги МОЗ України протягом першого кварталу 2014 року провело 54 планові перевірки додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

За результатами зазначених перевірок 13 ліцензіатам анульовано ліцензії, 37 – видано розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Переважна більшість підстав анулювань – акти про неможливість забезпечити ліцензійні умови з певного виду господарської діяльності та акти про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання.

Під час перевірок найбільш часто зустрічаються порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема, не ведеться медична документація або її заповнення не відповідає вимогам чинних нормативно-правових документів; рівень кваліфікації медичного персоналу не відповідає єдиним встановленим кваліфікаційним вимогам; здійснення медичної практики за спеціальностями, які не зазначені в документах поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; відсутність інформованої згоди пацієнтів на медичне втручання, діагностику та обстеження; використання приміщень не за призначенням; порушення санітарних умов і правил, визначених для лікувальних закладів; надання медичної допомоги хворим з порушенням протоколів та стандартів, затверджених МОЗ України.

Усі зазначені перевірки здійснювалися відповідно до законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 10 лютого 2011 року № 80, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за № 634/19372.