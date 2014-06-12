«Лікарі без кордонів» розширюють підтримку лікарням на сході України

В умовах збройного конфлікту, який продовжується на сході України, міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» / Mеdecins Sans Frontiеres (MSF) розширює свою підтримку лікарням у зоні конфлікту.

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Як наголошується в повідомленні, переданому УНІАН, протягом минулих двох тижнів MSF надала гостро необхідні ліки і медичні матеріали п'ятнадцяти лікарням на сході країни, недавно така допомога була надана лікарням у Слов'янську, Луганську, Краматорську, Миколаївці, Димитровому, Артемівське і Красноармійську. Всі передані матеріали, на сьогодні це в цілому близько чотирьох тонн вантажу, були надані на основі потреб, визначених керівництвом цих лікарень.

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За словами голови місії MSF в Україні Стефана Прево, MSF розширює свою підтримку медичних установ, які перебувають під тиском, що зростає, оскільки кількість поранених продовжує збільшуватися.

«Нашим пріоритетом є визначити конкретні прогалини або потреби, такі як брак ліків або хірургічного приладдя, і забезпечити своєчасну підтримку у разі потреби», - зазначив Прево.

Він також підкреслив, що організація «Лікарі без кордонів», постійно контактує з медичним персоналом головних лікарень у зоні конфлікту і готова надати додаткову підтримку у разі потреби.

«Як незалежна і нейтральна, наша організація не підтримує жодну із сторін будь-якого конфлікту. В Україні робота наших команд зосереджена виключно на реагуванні на медичні гуманітарні потреби», - сказав Прево.

У рамках плану готовності до надзвичайних ситуацій організація заздалегідь розмістила комплекти ліків і медичних матеріалів для надання екстреної допомоги у ряді населених пунктів у Східній Україні, таким чином, забезпечивши можливість швидко передати допомогу у разі різкої ескалації насильства. Коли підготовлені комплекти для екстреної допомоги були передані, MSF укомплектувала додатково дев'ять наборів і передала лікарням відповідно до їхніх потреб. Кожен набір містить медикаменти і медичні матеріали для лікування до 150 поранених і включає бинти і інші перев'язувальні матеріали, шприци, антибіотики і ноші.

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MSF посилює свою команду забезпечення екстреної допомоги, і проводитиме оцінку медичних потреб структур охорони здоров'я в зонах ведення бойових дій. Команда фахівців також вивчає потреби щодо надання психологічної допомоги населенню в Києві і Одесі, зокрема, вимушеним переселенцям і людям, які постраждали у результаті насильства протягом останніх трьох місяців.

Починаючи з березня поточного року, MSF проводить програму підтримки психологічного здоров'я, консультуючи потерпілих у ході подій у Києві на початку цього року, а також надаючи технічну і психологічну допомогу практикуючим фахівцям-психологам. З березня по травень 450 психологів і психіатрів пройшли навчання з надання першої психологічної допомоги.

MSF працює в Донецьку з 2011 р., здійснюючи програму з лікування лікарсько-стійкого туберкульозу в установах пенітенціарної системи області.

*** MSF - міжнародна медична гуманітарна організація, що працює за принципами нейтральності, незалежності і безсторонності у більш ніж 70 країнах світу. MSF не підтримує жодну із сторін у будь-якому конфлікті, є незалежною від яких-небудь політичних, військових або корпоративних програм, і надає медичну допомогу людям виключно на основі потреб, незалежно від статі, раси, релігійних або політичних переконань.