Автобус з дітьми зі Сніжного, перехоплений бойовиками, виявлено на кордоні з Росією
Автобус з дітьми зі Сніжного, перехоплений сьогодні бойовиками на виїзді з міста, виявлено на кордоні з Росією.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.
За даними, що зараз є в управлінні у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, автобус з дітьми зі Сніжного попрямував до м. Красний луч Луганської області, звідки попрямував на КПП «Довжанський».
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Зараз діти перебувають на кордоні, про плани людей, що перехопили автобус, нічого не відомо.
Для перетину державного кордону у дітей і осіб, які їх супроводжують, необхідних документів немає.
Донецька облдержадміністрація продовжує з'ясування всіх обставин події й вживає всіх можливих заходів для збереження життя і здоров'я українських дітей.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці з м. Сніжне на оздоровлення в Дніпропетровську область автобусом виїхали 25 дітей, зокрема сироти і вихованці дитячих будинків сімейного типу.
На виїзді з міста транспорт, що рухався у супроводі автомобіля ДАІ, було зупинено.
Спецмашина ДАІ була відсічена озброєними представниками так званої "ДНР", у співробітників ДАІ відібрали мобільні телефони.
Діти залишилися без супровідних документів і допомоги, наголосили в облдержадміністрації.
Висувалося припущення, що в супроводі озброєних людей дітей везуть в бік Криму.
5 червня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасове припинення руху через кілька пунктів пропуску, зокрема й «Новошахтинськ – Довжанський» у Луганській області. Проте, прикордонна служба ФСБ Росії продовжує здійснювати пропуск через кордон у цьому пункті пропуску.