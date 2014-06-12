Автобус з дітьми зі Сніжного, перехоплений бойовиками, виявлено на кордоні з Росією

Автобус з дітьми зі Сніжного, перехоплений сьогодні бойовиками на виїзді з міста, виявлено на кордоні з Росією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

За даними, що зараз є в управлінні у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, автобус з дітьми зі Сніжного попрямував до м. Красний луч Луганської області, звідки попрямував на КПП «Довжанський».

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Зараз діти перебувають на кордоні, про плани людей, що перехопили автобус, нічого не відомо.

Для перетину державного кордону у дітей і осіб, які їх супроводжують, необхідних документів немає.

Донецька облдержадміністрація продовжує з'ясування всіх обставин події й вживає всіх можливих заходів для збереження життя і здоров'я українських дітей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці з м. Сніжне на оздоровлення в Дніпропетровську область автобусом виїхали 25 дітей, зокрема сироти і вихованці дитячих будинків сімейного типу.

На виїзді з міста транспорт, що рухався у супроводі автомобіля ДАІ, було зупинено.

Спецмашина ДАІ була відсічена озброєними представниками так званої "ДНР", у співробітників ДАІ відібрали мобільні телефони.

Діти залишилися без супровідних документів і допомоги, наголосили в облдержадміністрації.

Висувалося припущення, що в супроводі озброєних людей дітей везуть в бік Криму.

5 червня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасове припинення руху через кілька пунктів пропуску, зокрема й «Новошахтинськ – Довжанський» у Луганській області. Проте, прикордонна служба ФСБ Росії продовжує здійснювати пропуск через кордон у цьому пункті пропуску.