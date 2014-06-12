Правила здорового бігу

Розвиток організму завжди корисний для здоров'я. Спорт є одним із найкращих засобів для боротьби з недугами, старістю і зайвою вагою, тому ним очевидно варто займатися. Знайти приємний, відповідний особисто для себе вид спорту може кожен - благо, що їх вистачає, пише lady.tochka.net.

На жаль, сучасний ритм життя, наповнений фастфудом і практично повною відсутністю рухливості на роботі і вдома, серйозно впливає на витривалість людини. Для повноцінних занять спортом, будь то настільний теніс чи важка атлетика, у неї просто не вистачить дихання. На щастя, виправити це можна - причому досить швидко. Для цього всього лише потрібно знати, як правильно бігати.

Ривком чи плавно

Бігові дистанції серйозно різняться. Звичайно, кожна дистанція вимагає свого запасу витривалості і має свою специфіку. Для того, щоб збільшити витривалість і відновити правильну роботу легенів, необхідно регулярно здійснювати біг на середні дистанції.

Короткі дистанції (до кілометра) не дадуть потрібного ефекту: їх можна з певними зусиллям подолати одним швидким ривком, взявши прискорення ще зі старту. Найсмішніше, тут робота дихання практично не відіграє ролі: навіть неправильно дихаючий спортсмен здатний гідно пробігти коротку дистанцію. Єдиним неприємним наслідком буде накопичення в м'язах молочної кислоти - але це можна пережити.

Виховати в собі звичку правильно дихати можна, щодня пробігаючи 2-3 кілометри без зупинок і перепочинків. Таку дистанцію взяти ривком практично неможливо - взявши прискорення занадто рано, спортсмен швидко видихається і зійде з дистанції. Для того, щоб пробігти таку відстань, необхідно грамотно витрачати свої сили і правильно дихати.

Техніка дихання і техніка бігу

Для того, щоби біг приносив не тільки користь, а і задоволення, необхідно знати кілька простих правил. Перше - не можна вдихати повітря ротом, навіть сильно захекавшись. Вдих завжди має відбуватися через ніс, а через рот - тільки видих. При цьому непогано буде розробити ритм дихання, що попадає в такт чотирьом крокам - тоді дихання залишатиметься спокійним, надходження кисню в кров буде стабільним і дозованим.

Тепер - про те, як правильно бігати. Бажано вибирати для бігу рівні доріжки, без вибоїн, купин і ям, щоб не виникало небезпеки отримання травм. Бігти слід, спираючись лише на носки (пальці ніг) - тоді сила тяжіння, що притискає бігуна до землі, буде амортизувати в землю, а не віддаватися тремтінням у кістках і шлунку, якщо бухати по асфальту п'ятами.

Бажано зі старту брати не занадто повільний, але і не дуже швидкий темп - оптимальну швидкість можна буде знайти через кілька днів занять бігом. Необхідно знайти золоту середину між швидкістю і накопиченням втоми - тоді навіть три кілометри не здадуться великим навантаженням.

Дистанцію можна поступово збільшувати, доводячи її до марафонських норм, але це вже справа професійних спортсменів. Для того, щоб гідно зустріти перший день у спортзалі, достатньо і здібності не захекавшись пробігати три кілометри на день.