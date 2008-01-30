У сумських школах з грипом боряться ароматичними оліями

Експеримент із застосуванням ефірних олив під час уроків поки що підтримали два навчальні заклади. Там кількість хворих на грип скоротилася втричі.

Медики кажуть, ароматерапія може протистояти навіть інфекції пташиного грипу.

Учителі зазначають, 45-хвилинний сеанс - найефективніший захист школярів від грипу. Ефірні оливи знищують збудників інфекцій і тим самим зміцнюють імунітет.

Галина Завалецька, вчитель молодших класів: «Захворюваність нашого класу у три рази менша від захворювань інших класів. Це ангіна, ОРЗ, ну, а грипом ми взагалі майже не хворіємо».

Кожен із учнів пройшов тестування на алергічну реакцію. Спершу використовували оливи за рекомендаціями лікарів, зараз учні підбирають аромати на свій смак.

У початкових класах у пошані меліса, лимон та помаранч, старшокласникам до вподоби евкаліпт.

Евкаліптова олія – потужний бактерицидний засіб, чайного дерева – згубна для грибків, цитрусова - поліпшує пам’ять та зір. Медики кажуть, ароматерапія навіть краща за щеплення.

Пляшечки ефірної оливи вистачає на 80 цілющих сеансів. Їх проведення підтримують батьки, адже переконалися: така профілактика дешевша і приємніша за будь-яке лікування.

НТН