Кабмін призначив голову Державної служби з питань інвалідів та ветеранів
08:49, 13 червня 2014Країна
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Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України призначив Юрія Гугіна головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України.
Розпорядження “Про призначення Гугіна Ю. В. Головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України” № 542-р від 04 червня опубліковане на Урядовому порталі.
"Призначити Гугіна Юрія Вікторовича головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України", - йдеться в розпорядженні.
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