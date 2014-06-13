Кабмін призначив голову Державної служби з питань інвалідів та ветеранів

Кабінет міністрів України призначив Юрія Гугіна головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України.

Розпорядження “Про призначення Гугіна Ю. В. Головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України” № 542-р від 04 червня опубліковане на Урядовому порталі.

"Призначити Гугіна Юрія Вікторовича головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України", - йдеться в розпорядженні.