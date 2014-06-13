Кабмін призначив голову Державної служби з питань інвалідів та ветеранів

08:49, 13 червня 2014
Країна
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Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України призначив Юрія Гугіна головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України.

Розпорядження “Про призначення Гугіна Ю. В. Головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України” № 542-р від 04 червня опубліковане на Урядовому порталі.

"Призначити Гугіна Юрія Вікторовича головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України", - йдеться в розпорядженні.

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