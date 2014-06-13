МЗС заявляє про незаконне вивезення бойовиками "ДНР" до Росії 16 дітей-сиріт

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

«За перевіреною Генеральним консулом України в Ростові-на-Дону та підтвердженою компетентними органами України інформацією, 12 червня російська сторона незаконно дозволила перевезти на територію РФ без відповідних дозвільних документів, а лише за копіями свідоцтв про народження, 16 дітей-сиріт з групи громадян України, викрадених у м. Сніжному озброєними представниками так званої «ДНР», - наголошується в повідомленнні.

Читайте такожДонецька ОДА: дітей зі Сніжного та їх вихователів примушували до перетину кордону РФ

Станом на даний час, викрадені діти перебувають у м. Донецьк Ростовської області Російської Федерації, заявили в українському МЗС.

«Таким чином, російська сторона грубо порушила положення Угоди між урядами України і Російської Федерації від 16 січня 1997 року, а також взяті на себе міжнародні зобов’язання у галузі забезпечення прав дітей, зокрема статі 11 та 35 Конвенції ООН про права дитини», - наголошується в заяві.

«Вивезення дітей за кордон за відсутності дозвільних документів дозволяє кваліфікувати дії зловмисників як міжнародне викрадення дітей згідно з Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, з відповідними правовими наслідками для них та інших сторін, за сприяння або з потурання яких вчинено цей злочин», - наголосили в МЗС.

В Департаменті підкреслили, що на підставі встановленого факту незаконного перевезення українських дітей до Росії зовнішньополітичне відомство України надіслало вербальну ноту МЗС РФ «з наполегливою вимогою вжити термінових вичерпних заходів з метою забезпечення негайного повернення дітей в Україну та притягнення до відповідальності осіб, причетних до сприяння їхньому незаконному в’їзду на територію Російської Федерації».

В МЗС повідомили також, що цю справу тримають на особливому контролі та задіяно відповідні дипломатичні механізми. Генеральний консул України в Ростові-на-Дону продовжує працювати на місці з метою надання необхідної консульсько-правової допомоги у поверненні українських дітей на Батьківщину, додали в МЗС.