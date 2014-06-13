У Києві - спалах менінгіту: померла 15-річна дівчинка

Крім неї інфекція виявлена ​​ще у чотирьох учнів і викладача, пише "Сегодня".

Однак, за рішенням санепідстанції, заняття в училище вирішили не припиняти, натомість у приміщенні двічі на день проводять вологе прибирання.

За словами заступника директора училища з виховної частини Софії Кравченко, стан здоров’я інших хворих – задовільний.

"Усі вони приймають антибіотики за вказівкою лікарів. В училищі двічі на день проводиться вологе прибирання, а наша медсестра вранці і ввечері проводить медогляд", - розповіла Кравченко.

Вона додала, що усіх в училищі попередили, що у разі різкого підвищення температури (основна ознака інфекції) вони повинні звертатися до лікаря.

"Представники санепідстанції повідомили нам, що училище можуть закрити на карантин тільки в тому випадку, якщо носіїв інфекції буде більше десяти, поки такої кількості немає", - підсумувала Кравченко.

Медики кажуть, що основні симптоми менінгококової інфекції – підвищення температури до +38,5 °, втомленість, головний біль, сухість глотки.

"Про смерть дівчинки нам відомо, але санепідемслужба міста прийняла рішення не закривати навчальний заклад, ситуація тримається на контролі. Цього року від менінгіту в Києві вже померло троє дітей, а торік смертельних випадків взагалі не було зафіксовано", - розповіла виконуюча обов’язки директора департаменту охорони здоров'я КМДА Алла Арешкович.

Довідка. Менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним шляхом і викликає менінгіт - запалення оболонок головного та спинного мозку.