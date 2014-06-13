Як лікувати запалення сідничного нерва

Сідничний нерв - один з найбільших і найдовших у організмі людини. Він починається у крижового сплетення і опускається через сідницю і всю ногу до самих пальців. Якщо у людини виникає невралгія (запалення і біль) сідничного нерва, то це означає, що у неї розвинувся ішіас. Ішіас (або защемлення сідничного нерва) проявляється болем різного ступеня в попереково-крижовій ділянці або в сідниці, поширюючись на всю задню поверхню стегна, гомілки і стопи. Від болю може страждати і одна нога, і відразу обидві. У деяких випадках болю при ішіасі може не бути, а можуть бути такі неприємні відчуття, як печіння, поколювання, стріляючий біль, оніміння. Але дуже часто, коли болить сідничний нерв, людина не може стояти, сидіти, ходити і навіть спати, пише lady.tochka.net.

Запалення сідничного нерва - це ураження корінців попереково-хрестового відділу хребта, або, інакше кажучи, місць виходу спинного мозку. Причин, які призвели до захворювання нерва, може бути декілька.

- У першу чергу це захворювання суглобів і хребта (хребетна грижа, деформація міжхребцевих дисків через остеохондроз тощо), а також їх травми, плоскостопість.

- Іноді спровокувати запальний процес може неправильно зроблена внутрішньом'язова ін'єкція в сідницю (дуже рідко).

- Негативний вплив можуть чинити переохолодження, діабет, навантаження на хребет.

Таким чином, найкращими профілактичними заходами (але не лікувальними в період загострення!) будуть активний спосіб життя, заняття спортом (як мінімум щоденна ранкова зарядка).

Але тільки не підняття важких предметів. Хребет потрібно берегти, оскільки навіть незначні його травми можуть в подальшому житті стати причиною защемлення сідничного нерва. Малорухливий спосіб життя і неправильна постава, зайва вага - ось вороги нашої кісткової системи та м'язів.

Симптоми при запаленні сідничного нерва можуть відрізнятися в різних випадках, в одному випадку біль являє собою невеликий дискомфорт, а в іншому не дозволяє ходити, сидіти, спати і настільки інтенсивний, що знеболювальні препарати не завжди допомагають. Захворювання сідничного нерва часто супроводжує:

- Біль у сідниці, що поширюється від попереку до стоп, посилюється при сидінні, стоянні, кашлі, чханні;

- Оніміння, печіння в ногах, слабкість;

- Нестерпний біль, спазми м'язів, схуднення однієї ноги;

- Стріляючий біль у попереку, нозі.

При появі цих симптомів необхідно звернутися за консультацією до фахівця. Лікар проведе обстеження і призначить лікування. Лікування проводиться з урахуванням причини захворювання і його стадії. При гострій стадії хворому зазвичай показаний постільний режим. При запаленні защемленного сідничного нерва призначають протизапальні знеболювальні засоби (ібупрофен, диклофенак, ортофен), призначають фізіотерапевтичні процедури, масаж, гімнастику, водолікування. Також використовуються різні спиртові настоянки (настоянка пекучого перцю і настоянка квіток бузку). Крім того, широкого поширення набули такі методи:

- Акупунктура,

- Мануальна терапія,

- Електрична стимуляція м'язів,

- Носіння фіксуючих поясів.

Хірургічне втручання проводиться тільки тоді, коли біль дуже сильний і ніщо не допомагає його зменшити. Однак проводиться воно тільки в крайніх випадках.